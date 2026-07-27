Il 18 e 19 settembre 2026, Pompei ospiterà la seconda edizione dell’Human Driven AI Summit. L’evento si terrà nel sito archeologico, coinvolgendo esperti e aziende del settore. La scelta di Pompei è stata fatta per valorizzare il contesto storico. Non sono stati comunicati dettagli sul programma o sui partecipanti.

Il 18 e 19 settembre 2026 Pompei ospita la seconda edizione dello Non è un caso che gli organizzatori abbiano scelto proprio Pompei come cornice dell'evento. Una città che ha attraversato duemila anni di storia diventa il luogo simbolico in cui interrogarsi su come orientare, oggi, questa rivoluzione. Il messaggio del Summit è racchiuso nel suo stesso nome: non subire l'intelligenza artificiale, ma guidarla, mantenendo l'intelligenza umana al centro delle scelte etiche, strategiche e culturali che riguardano la sua adozione. Dopo la prima edizione, l'appuntamento del 2026 si preannuncia ancora più ampio: due giornate intere, una capienza fino a 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Human Driven AI Summit 2026, a settembre l'intelligenza artificiale si ferma a Pompei

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