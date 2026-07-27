comunicare lo sport percorsi teorici e pratici di comunicazione marketing e diritto sportivo

Un nuovo libro pubblicato da Bulzoni analizza il sistema sportivo contemporaneo, affrontando tre aree fondamentali: comunicazione, marketing e diritto sportivo. Scritto da Pierfrancesco Barletta, Federico Oggiano e Manila Alfano, il testo offre un’introduzione aggiornata ai percorsi teorici e pratici di questi settori. Si rivolge a chi desidera capire come funzionano le dinamiche attuali nel mondo dello sport, combinando aspetti comunicativi, commerciali e legali.

, pubblicato da Bulzoni e scritto da Pierfrancesco Barletta, Federico Oggiano e Manila Alfano, si propone come un testo introduttivo ma aggiornato per comprendere il sistema sportivo contemporaneo attraverso tre prospettive strettamente integrate: comunicazione, marketing e diritto sportivo. Il principale punto di forza del volume risiede nell'approccio interdisciplinare adottato dagli autori. Lo sport non viene considerato esclusivamente come fenomeno agonistico, ma come realtà culturale, economica e mediatica, nella quale i diversi ambiti di analisi si influenzano reciprocamente. La comunicazione è presentata come l'elemento che... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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