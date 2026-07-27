Claudio Chiappucci | Pogacar non mostra mai fatica

Tadej Pogacar ha vinto il suo quinto Tour de France, mostrando una performance che molti descrivono come superiore a quella di altri campioni. Un commentatore ha sottolineato che il ciclista non sembra mai mostrare segni di fatica, affermando di non averlo mai visto sudare durante le tappe. La sua vittoria è stata caratterizzata da una superiorità evidente, senza che apparissero segni di stanchezza o cedimenti.

non suda. È impossibile. Mai visto in vita mia” Tadej Pogacar ha vinto il suo quinto Tour de France non da dominatore, di più. Abbiamo assistito a una superiorità come poche volte nella storia dello sport. Jonas Vingegaard, prima del suo ritiro a causa della caduta, era secondo a distanza siderale dal campionissimo sloveno, che a 27 anni ha già scolpito il suo nome nell’Olimpo del ciclismo. “ È qualcosa di unico, di disumano – dice Claudio Chiappucci nel commentare l’ascesa dell’Alpe d’Huez che ha demolito il record di Marco Pantani dopo 31 anni – Perché gli altri soffrono e lui no? Ditemelo “. Parlare dell’ottimo secondo posto... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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