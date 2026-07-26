Claudio Chiappucci | Pogacar non mostra mai fatica non suda È impossibile Mai visto in vita mia

Claudio Chiappucci è rimasto sbalordito dall'ennesima prestazione mostruosa di Tadej Pogacar all'Alpe d'Huez nel Tour de France: "Questa differenza così esagerata. non tutto è chiaro". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Adriano Panatta sconvolto da Flavio Cobolli: "Mai visto in vita mia"Adriano Panatta ha espresso sorpresa per la vittoria di Flavio Cobolli, dichiarando di non aver mai visto nulla di simile prima.

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Temi più discussi: Beppe Martinelli: I fischi per Pogacar al Tour hanno senso. Ai francesi certe cose non piacciono; Carapaz re della montagna nel Tour di Pogacar. Chiappucci: Richard come me al Sestriere nel ’92; Tour de France 2026, Chris Froome sui fischi del pubblico francese: Ora li capisco; Tadej Poga?ar? Se lo avessi incrociato non avrei vinto quattro Tour.

Chiappucci: Pogacar è disumano, va al doppio della velocità degli altri senza sudare né soffrireClaudio Chiappucci parla del ciclista sloveno Tadej Pogacar, il quale ha appena vinto i suoi primi cinque Tour. ilnapolista.it

Claudio Chiappucci: Pogacar non mostra mai fatica, non suda. È impossibile. Mai visto in vita miaClaudio Chiappucci è rimasto sbalordito dall'ennesima prestazione mostruosa di Tadej Pogacar all'Alpe d'Huez nel Tour de France: Questa differenza ... fanpage.it