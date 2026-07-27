Per la prossima edizione di Amici, sono stati effettuati i casting per la selezione dei nuovi allievi. Tra i partecipanti si sarebbero presentati anche artisti già noti, con esperienze precedenti nel settore musicale. Le indiscrezioni indicano che alcuni di loro sono stati visti durante le prove del talent, suscitando interesse circa i nomi che entreranno nella nuova classe. Non sono stati ancora annunciati ufficialmente i nomi dei candidati.

Amici 26 si prepara a cambiare volto e tra le novità emergono anche i casting di cantanti già conosciuti. Secondo le ultime indiscrezioni, ai provini del talent sarebbero stati avvistati diversi artisti con esperienze importanti, alimentando curiosità sul futuro della nuova classe. Scopriamo nel dettaglio chi sono questi ragazzi e perché sono già conosciuti. Amici 26 punta su volti già noti. Per Amici 26 non si parla solo di nuove discipline, ma anche di una selezione diversa degli allievi. Secondo quanto riportato da All Music Italia, ai casting si sarebbero presentati artisti già conosciuti dal grande pubblico, alcuni dei quali con esperienze importanti alle spalle. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Classe Amici 26, i nomi dei primi famosi allievi: chi ha svolto i casting

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Amici 26, allievi già conosciuti nella nuova classe: chi sonoAmici 26 potrebbe introdurre un cambiamento nella composizione della classe, secondo indiscrezioni.

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