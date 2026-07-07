Amici 26 potrebbe introdurre un cambiamento nella composizione della classe, secondo indiscrezioni. Si parla di un’edizione che potrebbe includere allievi già noti nel panorama musicale, creando una possibile rivoluzione rispetto alle stagioni precedenti. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente queste novità, ma le voci circolano tra gli addetti ai lavori. La nuova edizione è attesa per la prossima stagione televisiva.

Amici 26 si prepara a tornare con una possibile rivoluzione che riguarda direttamente la composizione della classe. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di un’edizione che potrebbe segnare un cambio di rotta importante, con l’ingresso di allievi già conosciuti nel panorama musicale. Un’ipotesi che nasce da diverse segnalazioni emerse negli ultimi giorni e che coinvolge anche le modalità di selezione dei concorrenti. Le indiscrezioni su Amici 26. Le voci sulla nuova edizione di Amici sono state rilanciate da Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha parlato di una possibile revisione del format. Tra le ipotesi circolate ci sarebbero cambiamenti significativi come lo stop al daytime su Canale 5 e modifiche alla gestione della Casetta, elementi che da anni caratterizzano il racconto del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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© Anticipazionitv.it - Amici 26, allievi già conosciuti nella nuova classe: chi sono

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Amici 25 - Lorenzo - La sera dei miracoli

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