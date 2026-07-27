Il nuovo ciclo del Milan è iniziato con un’amichevole a Glasgow, conclusa con un pareggio 2-2 contro il Celtic. Cissè ha raccontato di essere tifoso del Milan fin da bambino e di aver affrontato un infortunio. La partita ha segnato l’avvio ufficiale della stagione dei rossoneri.

E' ufficialmente iniziato il nuovo ciclo del Milan. Con l'amichevole di Glasgow, dalla quale i rossoneri sono usciti con un pareggio per 2-2 contro il Celtic, ha preso il via la nuova stagione del Diavolo. promowebappUn Milan rinnovato, ancora senza molti pezzi fondamentali ma che con i propri giovani ha messo in scena, soprattutto nel secondo tempo, uno spettacolo decisamente interessante. A prendersi le luci dei riflettori è stato, su tutti, Francesco Camarda, autore della doppietta che ha rimesso la partita in pareggio, anche se non è stato l'unico ad aver attirato l'attenzione: è stato impossibile non notare il talento di Comotto, reduce dal prestito allo Spezia e l'abilità di Alphadjo Cissè, subentrato nella seconda frazione, non è passata inosservata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Cissè si racconta: "Tifo Milan fin da bambino. Ecco come ho affrontato l'infortunio"

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