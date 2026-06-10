Santi Giménez, attaccante messicano arrivato a gennaio dal Feyenoord per 32 milioni, ha dichiarato di essere tifoso del Milan fin da bambino. La sua intervista è apparsa sul magazine Billboard, dove ha parlato della sua passione per il club e della sua esperienza nel calcio. Giménez ha condiviso anche dettagli sulla sua carriera e sul suo trasferimento, in un’intervista condotta insieme al rapper Ernia.

Tra le pagine del magazine Billboard, l’attaccante messicano acquistato l’inverno scorso per 32 milioni dagli olandesi del Feyenoord, si racconta in una lunga intervista doppia assieme al rapper Ernia. Entrambi hanno un legame molto stretto con il Milan, dal momento che anche l’artista ha spesso dichiarato di esserne tifoso e gli ha dedicato un pezzo nel 2018 (‘ La pelle del Puma ‘, uscito al momento dell’accordo tra il Milan ed il brand Puma ). Molti i temi trattati; dal prossimo mondiale americano, al suo rapporto con San Siro, con il pubblico e con la Fede. Santi e l’imminente Mondiale in casa. La stagione del Bebote è stata tutt’altro che positiva; un solo gol segnato (contro il Lecce in coppa Italia) e anche un lungo stop per un serio infortunio alla caviglia, che lo ha tenuto lontano dai campi per 4 mesi. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Milan, Santi Giménez si racconta: “Tifo Milan sin da quando ero bambino…”

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Santiago Giménez ya es historico en Milan…

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Santiago Giménez non si nasconde. Intervistato da Billboard, l'attaccante del Milan ha lanciato una sfida clamorosa: Il Messico vincerà il Mondiale e io sarò il capocannoniere. Personalità e ambizione non mancano al bomber rossonero, pronto a x.com

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