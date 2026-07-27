Chi l’ha visto? sta cercando un nuovo conduttore, con quattro nomi in corsa. Dopo anni di conduzione stabile, il programma cambierà volto nella prossima stagione. Sono stati annunciati quattro possibili presentatori, ma ancora non si conosce quale di loro prenderà il posto. La selezione avviene in modo riservato e non sono stati resi noti dettagli sulle candidature. La decisione finale è prevista nei prossimi mesi.

Dopo anni di continuità, Chi l’ha visto? si prepara ad affrontare una delle sfide più delicate della sua storia. La prossima stagione segnerà infatti un importante cambio di rotta e, mentre cresce l’attesa per conoscere il futuro della trasmissione, in Rai proseguono le valutazioni per individuare il volto chiamato a raccogliere un’ eredità particolarmente impegnativa. Una scelta che, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe ormai entrata nella fase decisiva. Chi l’ha visto, si cerca il conduttore: ecco chi sono i 4 nomi in lizza. Con l’uscita di scena di Federica Sciarelli dopo oltre vent’anni alla guida di Chi l’ha visto?, la Rai è al lavoro per individuare il suo successore. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Chi l’ha visto, è (ancora) caccia al conduttore: ecco chi sono i 4 nomi che si contendono la conduzione

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