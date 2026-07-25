Quattro candidati sono ancora in corsa per sostituire Federica Sciarelli a “Chi l’ha visto?”. La Rai avrebbe ascoltato le richieste dei fan del programma. Secondo Adnkronos, il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, sarebbe vicino a scegliere il nuovo conduttore. La decisione finale non è stata ancora annunciata.

Sarebbero quattro i profili rimasti in corsa per raccogliere l’eredità di Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto?. Secondo quanto riportato dall’agenzia Adnkronos, il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, sarebbe ormai vicino alla decisione finale. La rosa dei candidati si è ristretta esclusivamente a quattro volti già interni alla redazione e alla struttura dello storico programma di Rai 3: Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re, Raffaella Griggi e Chiara Cazzaniga. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quattro nomi in lizza per il post-Sciarelli a “Chi l’ha visto?”: “La Rai ha ascoltato gli appelli dei ‘chilhavisters'”. Ecco di chi si tratta

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