Cerveteri danza tra Futurismo e Pasolini | lo spettacolo-evento in Piazza Santa Maria

Cerveteri, 27 luglio 2026 – Una serata di danza contemporanea che mette in dialogo la ricerca coreografica con alcune delle più significative eredità culturali del Novecento, attraverso il confronto con la memoria delle avanguardie artistiche, la riflessione poetica e civile di Pier Paolo Pasolini e le questioni che attraversano il nostro tempo – dall’identità ai confini, fino al rapporto tra patrimonio storico e nuove tecnologie. A promuovere lo spettacolo, che si terrà a Cerveteri lunedì 3 agosto alle ore 21.30, è Mandala Dance Company, compagnia di danza contemporanea diretta da Paola Sorressa, che sarà in scena in Piazza Santa Maria nell’ambito del cartello di iniziative programmate dall’Amministrazione Comunale per il progetto di riqualificazione sociale del Parco Fürstenfeldbruck sostenuto dall’Anci. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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