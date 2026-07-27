Sulla scena del crimine sarebbero stati trovati, dentro e fuori la macchina di Esposito, preservativi e oli lubrificanti. Elementi che vanno a supporto dell'appuntamento di natura sessuale tra la vittima e Rahmouni. Tra le piste al vaglio vi è quella dei rapporti omosessuali del giornalista, come an. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Caso Esposito, disposto il carcere per Rahmouni: è accusato di omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere

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