Caso Esposito disposto il carcere per Rahmouni | è accusato di omicidio volontario aggravato e soppressione di cadavere

Da ilgiornaleditalia.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sulla scena del crimine sarebbero stati trovati, dentro e fuori la macchina di Esposito, preservativi e oli lubrificanti. Elementi che vanno a supporto dell'appuntamento di natura sessuale tra la vittima e Rahmouni. Tra le piste al vaglio vi è quella dei rapporti omosessuali del giornalista, come an. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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