caserta malore mortale per un 24enne dopo il lavoro

Un operaio di 24 anni, Giancarlo Palomba, iscritto alla Filt-Cgil, è morto stanotte nel cantiere della stazione di Vairano-Caianello a Vairano Scalo, in provincia di Caserta, al termine del suo turno di lavoro. Il ragazzo, dipendente di Rfi, era impegnato negli interventi di manutenzione sulla linea ferroviaria. A fine turno, il 24enne avrebbe accusato un malore e si sarebbe accasciato a terra. Sono in corso gli accertamenti e le indagini delle autorità competenti per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto nel cantiere. “In questo momento di immenso dolore, nel pieno rispetto del lavoro degli organi competenti – scrivono i segretari generali di Filt Cgil Campania e Caserta, Angelo Lustro e Tommaso Pascarella – resteremo in attesa degli accertamenti e delle determinazioni delle autorità preposte, che chiariranno le cause del decesso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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