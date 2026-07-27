Il governo ha annunciato un intervento temporaneo sul carburante, con uno sconto che riguarderà esclusivamente il diesel. Il taglio delle accise, introdotto dopo la revoca dello sconto a luglio, mira a ridurre il costo del carburante in attesa di un intervento più ampio tramite accise mobili. Questa misura è destinata a durare fino a quando non sarà possibile applicare modifiche più significative alle accise.

Un intervento ponte contro il caro carburanti, un taglio delle accise – dopo la cancellazione del precedente sconto a inizio luglio – che servirà a ridurre leggermente il prezzo del diesel in attesa di poter intervenire in modo più sostanzioso attraverso il meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei ministri si riunirà oggi pomeriggio, alle 17.30, per varare questo intervento ponte. Il decreto legge dovrebbe intervenire soprattutto sul fronte del gasolio e solo successivamente, una volta analizzati i dati sull’extragettito Iva di luglio, si potrà pensare a un secondo intervento attraverso le accise mobili. L’obiettivo è introdurre dalla prossima settimana lo sconto ponte, considerando che siamo nel pieno della partenze per le vacanze di agosto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Caro carburanti, arriva il mini-intervento ponte del governo: lo sconto sarà solo sul diesel

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