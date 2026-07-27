Capri blinda i Faraglioni | boe barriere e pattugliamenti per difendersi dall' invasione delle barche

Da tgcom24.mediaset.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le forze dell'ordine hanno installato boe e barriere nei pressi dei Faraglioni per impedire l'accesso alle imbarcazioni non autorizzate. Pattugliamenti sono stati intensificati nelle acque circostanti per controllare e limitare l'ingresso di motoscafi, yacht e gommoni durante il periodo estivo. La misura mira a proteggere l'area e ridurre l'affollamento di imbarcazioni che si verifica ogni anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La lotta di Capri contro l'invasione di barche estiva non è un fatto nuovo. Per anni, infatti, l'isola azzurra ha espresso il proprio malcontento riguardo il consueto assalto di motoscafi, yacht e gommoni sulle sue coste, soprattutto durante l'alta stagione. Al centro delle sue numerose "battaglie" ci sono, ancora una volta, i rinomati Faraglioni che, questa volta, il Comune è pronto a difendere a spada tratta una volte e per tutte con boe, barriere galleggianti e controlli serratissimi., A scatenare le polemiche, anche una volta, sono i numerosi post social che continuano a denunciare evidenti violazioni riguardo le coste... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

capri blinda i faraglioni boe barriere e pattugliamenti per difendersi dall invasione delle barche
© Tgcom24.mediaset.it - Capri blinda i Faraglioni: boe, barriere e pattugliamenti per difendersi dall'invasione delle barche
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Boom di barche nel golfo, Capri blinda i Faraglioni: «Boe e controlli serrati»Nel golfo si registra un aumento di imbarcazioni, spingendo le autorità a rafforzare la sorveglianza sui Faraglioni di Capri.

‘Faraglioni Capri International’, il premio va a Toni ServilloToni Servillo riceverà il premio alla 31esima edizione del Premio Faraglioni Capri International.

Temi più discussi: Boom di barche nel golfo, Capri blinda i Faraglioni: Boe e controlli serrati; Da Whoopi Goldberg a Dries Mertens: l’estate da urlo dei vip; Whoopi Goldberg 'svela' la sua Medusa al museo di Jago; No Tav, l'arsenale sequestrato in Valsusa.

capri blinda i faraglioniBoom di barche nel golfo, Capri blinda i Faraglioni: Boe e controlli serratiBoe e sorveglianza continua. Non c’è altro mezzo per difendere i Faraglioni. Sui social continuano a circolare foto con chiarissime violazioni e ci sono ancora agenzie ... ilmattino.it

capri blinda i faraglioniFaraglioni blindati: protezioni e presidioUna possibile svolta potrebbe arrivare con la nascita dell'Area Marina Protetta ... ilfattovesuviano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web