Le forze dell'ordine hanno installato boe e barriere nei pressi dei Faraglioni per impedire l'accesso alle imbarcazioni non autorizzate. Pattugliamenti sono stati intensificati nelle acque circostanti per controllare e limitare l'ingresso di motoscafi, yacht e gommoni durante il periodo estivo. La misura mira a proteggere l'area e ridurre l'affollamento di imbarcazioni che si verifica ogni anno.

La lotta di Capri contro l'invasione di barche estiva non è un fatto nuovo. Per anni, infatti, l'isola azzurra ha espresso il proprio malcontento riguardo il consueto assalto di motoscafi, yacht e gommoni sulle sue coste, soprattutto durante l'alta stagione. Al centro delle sue numerose "battaglie" ci sono, ancora una volta, i rinomati Faraglioni che, questa volta, il Comune è pronto a difendere a spada tratta una volte e per tutte con boe, barriere galleggianti e controlli serratissimi., A scatenare le polemiche, anche una volta, sono i numerosi post social che continuano a denunciare evidenti violazioni riguardo le coste... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Capri blinda i Faraglioni: boe, barriere e pattugliamenti per difendersi dall'invasione delle barche

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