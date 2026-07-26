Nel golfo si registra un aumento di imbarcazioni, spingendo le autorità a rafforzare la sorveglianza sui Faraglioni di Capri. Sono stati posizionati boe e attivati controlli rigorosi per tutelare l’area. Nonostante ciò, sui social si vedono ancora immagini di imbarcazioni che violano le restrizioni, e alcune agenzie pubblicizzano tour con passaggi sotto i Faraglioni, accompagnati da foto che mostrano tali attività.

Boe e sorveglianza continua. Non c’è altro mezzo per difendere i Faraglioni. Sui social continuano a circolare foto con chiarissime violazioni e ci sono ancora agenzie che pubblicizzato il tour caprese con tanto di foto del passaggio sotto i Faraglioni. Ma se fino a qualche anno fa il Comune di Capri sembrava tollerare queste pratiche, l’esplosione dei charter, e delle barche a noleggio ha fatto completamente cambiare indirizzo: ora è chiaro a tutti che Capri difende i suoi tesori anche se i furbi non mancano ed è praticamente impossibile attuare una sorveglianza h24. A questo ci penserà, si spera la nascente Area Marina Protetta Isola di Capri che vieterà di avvicinare gli scogli più belli del mondo con barche a motore. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Boom di barche nel golfo, Capri blinda i Faraglioni: «Boe e controlli serrati»

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