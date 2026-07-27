Caos Italia salta Pirlo | chi sarà il prossimo ct azzurro?

Il commissario tecnico dell’Italia ha annunciato di aver appreso solo ieri sera di non essere più il candidato alla guida della Nazionale. La notizia ha generato scompiglio nel mondo del calcio, lasciando incertezza sul nome del successore. La decisione è stata comunicata senza dettagli ufficiali sulle motivazioni. La Federazione non ha ancora annunciato chi prenderà il suo posto.

Italia, il caos continua: "Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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CAOS ITALIA: SALTA PIRLO IN NAZIONALE! A RISCHIO PURE MALDINI: ECCO CHI PUÒ ARRIVARE. MALAGÒ E LA A…

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