I canarini del Canaletto hanno conquistato la seconda vittoria consecutiva, rafforzando la loro posizione in classifica. Con questa affermazione, hanno messo in cassaforte il titolo provinciale. La prossima partita, in programma domenica, si giocherà su un campo favorevole, dando loro un’ulteriore chance di ottenere il bis e consolidare il primato.

I campioni uscenti del Canaletto, che vincono la seconda gara consecutiva, blindano il campionato provinciale e domenica oltre ai favori del pronostico potranno contare sulla corsia migliore. Le donne del Fossamastra, che conquistano la quinta vittoria in sette gare e domenica puntano al bis dopo la vittoria dello scorso anno; e i baby squali del Fezzano, anche loro campioni uscenti, che dopo un inizio di stagione sottotono ora sono tra i favoriti. Queste le indicazioni che arrivano dall’ultima prepalio disputatasi nelle acque delle Grazie, prova generale in vista del grande appuntamento di domenica alla Morin. Nella gara senior, i canarini... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Canaletto protagonista. I canarini vincono ancora e domenica sognano il bis

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