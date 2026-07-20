canaletto presente i campioni in carica vincono alle grazie fezzano ok negli junior

Notizia in breve

I campioni in carica del Canaletto hanno conquistato la vittoria alle Grazie, preparando il terreno per l’appuntamento tra due settimane alla Morin. Nel frattempo, il Porto Venere ha ottenuto le prime vittorie stagionali tra le donne e il Fezzano si è imposto negli junior. Questi risultati segnano un passo importante per le squadre coinvolte, che si preparano alle prossime sfide ufficiali.