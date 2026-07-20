Canaletto presente I campioni in carica vincono alle Grazie Fezzano ok negli junior
I campioni in carica del Canaletto hanno conquistato la vittoria alle Grazie, preparando il terreno per l’appuntamento tra due settimane alla Morin. Nel frattempo, il Porto Venere ha ottenuto le prime vittorie stagionali tra le donne e il Fezzano si è imposto negli junior. Questi risultati segnano un passo importante per le squadre coinvolte, che si preparano alle prossime sfide ufficiali.
Il Canaletto che torna alla vittoria nei Senior e lancia un messaggio chiaro – fra due settimane alla Morin tutti dovranno fare i conti anche con i campioni uscenti – ma anche le prime gioie stagionali del Porto Venere nelle donne e del Fezzano negli junior, che di sicuro il prossimo 2 agosto non saranno comparse. Questo l’esito della penultima prepalio organizzata dalla borgata delle Grazie nella baia di Ria. Nella gara senior, i canarini ottengono il successo al termine di una gara condotta con autorità. Si tratta del secondo successo dopo quello ottenuto a Fezzano, a cui si aggiungono i tre secondi posti di inizio stagione e il terzo ottenuto a San Terenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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