Cominciano oggi a San Francesco al Campo i Campionati Italiani Assoluti su pista. Oggi inizia lo spettacolo tricolore in diretta integrale su SportfaceTv. Il Velodromo Francone di San Francesco al Campo (Torino) festeggia oggi i suoi 30 anni ospitando per la 3ª volta la massima rassegna nazionale dei Campionati Italiani Assoluti. Il programma comincia ufficialmente oggi, 27 luglio 2026, alle ore 13:30 con la nostra diretta. Le procedure però cominceranno alle ore 10 con la verifica licenze e proseguiranno alle ore 12 con la riunione tecnica. Dalle ore 13 partono le qualificazioni e le finali per Scratch, Velocità a Squadre e Inseguimento a Squadre, coinvolgendo atleti Juniores ed Elite maschili e femminili. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati Italiani ciclismo su pista: oggi il via alle 13:30, la diretta su SportfaceTV

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Campionati Italiani Ciclismo 2026: partita la crono Vicoforte-Barolo

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