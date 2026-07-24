Campionati Italiani di ciclismo su pista 2026 quattro giorni in diretta su FCI Bike Live
I Campionati Italiani di ciclismo su pista si svolgeranno dal 27 al 30 luglio al Velodromo Francone di San Francesco al Campo, che festeggia il suo trentesimo anniversario. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su FCI Bike Live, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. L’evento durerà quattro giorni e vedrà in gara i migliori atleti italiani in diverse discipline su pista.
Dal 27 al 30 luglio il Velodromo Francone di San Francesco al Campo ospiterà la rassegna tricolore nell’anno del suo trentesimo anniversario. Diretta su FCI Bike Live, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Il grande ciclismo su pista italiano torna al Velodromo Francone di San Francesco al Campo, in provincia di Torino. Da lunedì 27 a giovedì 30 luglio si disputeranno i Campionati Italiani Assoluti 2026, trasmessi in diretta su FCI Bike Live, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Sarà la terza volta, nei trent’anni di storia dell’impianto, che il Velodromo Francone ospiterà la massima competizione nazionale della disciplina. 🔗 Leggi su Sportface.it
Presentazione campionati italiani di ciclismo professionistico 2026 in Piemone
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