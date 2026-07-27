Un uomo di 42 anni è morto oggi in un incidente sulla strada statale 26 tra Mercenasco e Candia Canavese. Il veicolo su cui viaggiava è uscito di strada e si è ribaltato in un fosso. La vittima risiedeva a Strambino. L’incidente è avvenuto a pranzo. Non ci sono dettagli su altri mezzi coinvolti o eventuali cause.

Si chiamava Andrea Biaghetti, aveva 42 anni ed era residente a Strambino l’uomo che ha perso la vita all’ora di pranzo di oggi in un drammatico incidente avvenuto lungo la strada statale 26, nel tratto compreso tra Mercenasco e Candia Canavese. Il camion che stava guidando è uscito di strada, ha sfondato il guardrail e si è ribaltato nel fossato a bordo carreggiata. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Il camion è uscito di strada e si è ribaltato. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, Biaghetti era alla guida di un camion con cestello quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Camion esce di strada e si ribalta nel fosso: morto Andrea

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Esce di strada e si ribalta in un fosso, 30enne gravemente ferita

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