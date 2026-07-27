Calendario Europei canottaggio Varese 2026 | programma orari tv streaming

Da oasport.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli Europei di canottaggio e paracanottaggio del 2026 si svolgeranno a Varese dal 31 luglio al 2 agosto. La prima giornata prevede batterie divise in due sessioni, seguite dalle prime semifinali. Le gare continueranno nei giorni successivi con le finali e le premiazioni. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming online. La competizione coinvolgerà atleti provenienti da diversi paesi europei, con le prime gare che si terranno nel pomeriggio di venerdì.

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Gli Europei 2026 di canottaggio e paracanottaggio si terranno a Varese, in Italia, e saranno previsti da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto: si partirà venerdì 31 luglio con le batterie in doppia sessione, seguite dalle prime semifinali. Sabato 1° agosto si disputeranno Finali C, Finali B, semifinali e Finali A di canottaggio e paracanottaggio, infine domenica 2 agosto si disputeranno batterie, Finali B e Finali A di paracanottaggio e canottaggio per assegnare gli ultimi titoli continentali. Diretta tv delle Finali A su Rai Sport HD, diretta streaming delle Finali A su Rai Play, diretta streaming delle Finali A  fruibile su worldrowing.com, che trasmetterà anche la diretta audio in inglese di tutte le gare sin dalle batterie, diretta live testuale della manifestazione su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

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