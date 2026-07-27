Gli Europei di canottaggio e paracanottaggio del 2026 si svolgeranno a Varese dal 31 luglio al 2 agosto. La prima giornata prevede batterie divise in due sessioni, seguite dalle prime semifinali. Le gare continueranno nei giorni successivi con le finali e le premiazioni. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming online. La competizione coinvolgerà atleti provenienti da diversi paesi europei, con le prime gare che si terranno nel pomeriggio di venerdì.

Gli Europei 2026 di canottaggio e paracanottaggio si terranno a Varese, in Italia, e saranno previsti da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto: si partirà venerdì 31 luglio con le batterie in doppia sessione, seguite dalle prime semifinali. Sabato 1° agosto si disputeranno Finali C, Finali B, semifinali e Finali A di canottaggio e paracanottaggio, infine domenica 2 agosto si disputeranno batterie, Finali B e Finali A di paracanottaggio e canottaggio per assegnare gli ultimi titoli continentali. Diretta tv delle Finali A su Rai Sport HD, diretta streaming delle Finali A su Rai Play, diretta streaming delle Finali A fruibile su worldrowing.com, che trasmetterà anche la diretta audio in inglese di tutte le gare sin dalle batterie, diretta live testuale della manifestazione su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Varese.

© Oasport.it - Calendario Europei canottaggio Varese 2026: programma, orari, tv, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Varese - Canottaggio, gli Europei uniranno città e lago

Notizie e thread social correlati

Calendario Europei scherma 2026: orari, tv, programma, streamingI Campionati Europei Assoluti di scherma 2026 si terranno ad Antony, in Francia, dal 16 al 21 giugno.

Calendario Europei ginnastica ritmica 2026: programma, orari, tv, streamingGli Europei di ginnastica ritmica 2026 si terranno a Varna, in Bulgaria, dal 27 al 31 maggio.

Argomenti più discussi: Calendario Europei canottaggio Varese 2026: programma, orari, tv, streaming; Europei a Varese: il grande evento prende forma tra sport, intrattenimento e territorio; Varese si prepara a brillare: al via gli Europei di canottaggio tra grande sport, musica e sapori locali; Europei di Canottaggio a Varese, Village in centro e Fun zone alla Schiranna.

Calendario Europei canottaggio Varese 2026: programma, orari, tv, streamingGli Europei 2026 di canottaggio e paracanottaggio si terranno a Varese, in Italia, e saranno previsti da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto: si partirà ... oasport.it