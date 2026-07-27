Caldo torrido fino a 40 gradi | ecco le previsioni fino al 2 agosto

Da scuolalink.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 luglio, un anticiclone africano porta temperature fino a 40 gradi in Italia, con il caldo torrido che durerà fino al 2 agosto. Le previsioni indicano che la pressione alta continuerà a influenzare il clima del paese, con punte massime elevate in molte regioni durante il fine settimana. Le temperature sono destinate a mantenersi elevate anche nei giorni successivi, con condizioni di caldo intenso diffuso.

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Torna il caldo torrido sull'Italia. Da mercoledì 29 luglio un potente anticiclone africano avvolgerà la penisola e spingerà i termometri verso i 40 gradi nel fine settimana. È la quarta ondata rovente dell'estate 2026 e rischia di essere la più intensa. Prima, però, restano due giornate di temporali al Centro-Sud, con allerta gialla su alcune regioni.Caldo torrido in arrivo da mercoledìIl quarto anticiclone africano dell'estate 2026 raggiungerà l'Italia da mercoledì 29 luglio. Alla quota di riferimento dei 1500 metri i valori saliranno tra i 20 e i 24 gradi, una soglia molto alta per il periodo. In pianura questo significa picchi di 36-38 gradi già a metà settimana in molte zone del Centro-Nord. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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