Nel fine settimana, le temperature nel Nordest raggiungeranno quasi i 40 gradi, accompagnate da temporali e calo delle temperature. Durante la settimana, un fronte proveniente dal nord Europa interesserà il Triveneto, causando rovesci sulle Alpi friulane e, in serata, anche nel resto del Friuli e del Veneto. I fenomeni meteorologici estremi continueranno a coinvolgere la regione.

Maltempo con forti temporali e grande caldo: i fenomeni meteorologici estremi continuano ad affliggere il Nordest. Durante la settimana, un fronte in discesa dal nord Europa lambirà il Triveneto, innescando qualche rovescio sulle Alpi friulane e in serata anche sul resto del Friuli e sul Veneto. Il fronte uscirà di scena venerdì, ma l'afflusso di correnti settentrionali più fresche determinerà un generale calo delle temperature. Entro la serata di sabato un altro fronte, questa volta di origine atlantica, provocherà un peggioramento a partire dai settori alpini, con rovesci e temporali anche forti che domenica interesseranno tutto il Nordest, con un ulteriore calo delle temperature. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Caldo, temporali e calo delle temperature prima della 'nuova' ondata intensa: le temperature nel weekend sfiorano i 40 gradi. Le previsioni

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Brusco calo delle temperature a Roma e rischio temporali improvvisi, le previsioni

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