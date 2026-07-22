Tregua dal caldo a Roma e nel Lazio temperature in calo e temporali | le previsioni meteo del weekend

Le previsioni meteorologiche indicano una diminuzione delle temperature e la presenza di temporali nel Lazio e a Roma durante il fine settimana. Dopo un periodo di caldo intenso, si registra una fase di raffreddamento e piogge, che rappresentano una tregua temporanea. Tuttavia, le previsioni segnalano che già dall'inizio di agosto potrebbe tornare un’ondata di caldo.

Tregua temporanea dal caldo anormale: le temperature in calo rientrano nella norma e torna anche la pioggia. Ma già da inizio agosto arriva una nuova ondata di calore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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