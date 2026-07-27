A Firenze è prevista una quarta ondata di caldo a partire da mercoledì 29, con il codice arancione attivato. Le temperature aumenteranno significativamente, portando condizioni di disagio per la popolazione. La protezione civile ha emesso l’allerta, raccomandando precauzioni contro il colpo di calore e l’esposizione prolungata al sole. La situazione rimarrà monitorata nelle prossime ore, con aggiornamenti previsti sulla base delle condizioni meteorologiche.

FIRENZE – È in arrivo una nuova ondata di caldo a Firenze. Il bollettino del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (Ssr) del Lazio, ha confermato per oggi il codice verde ma emesso per domani, martedì 28 luglio 2026, il codice giallo per gli effetti della temperatura sulla salute, e per mercoledì 29 è previsto il passaggio all’arancione. Le previsioni del Centro Funzionale Regionale indicano infatti un aumento progressivo delle temperature, soprattutto delle massime, con punte di 35-36 gradi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Caldo a Firenze: in arrivo quarta ondata, scatta il codice arancione da mercoledì 29

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Aria fresca in arrivo (ma domani il picco del caldo con 18 città bollino rosso)

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