Caldo a Firenze domani scatta il codice arancione
A Firenze domani entrerà in vigore il codice arancione a causa di una forte ondata di calore. La città si prepara a temperature elevate, con il livello di allerta che indica condizioni di caldo intenso e potenzialmente pericoloso. Il bollettino del Dipartimento di Epidemiologia segnala che si tratta della prima vera ondata di calore dell’estate, con previsioni di temperature elevate che interessano la zona.
Arriva a Firenze la prima vera ondata di calore dell’estate. Secondo il nuovo bollettino del Dipartimento di Epidemiologia SSR della Regione Lazio, nell’ambito del sistema nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo coordinato dal Ministero della Salute, per oggi è previsto il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Quanto caldo ha fatto? Quarta puntata. Tra domani e mercoledì avremo il picco di questa prima ondata di caldo del 2026. Sulla Pianura Padana le massime potranno portarsi tra 30 e 34 °C. Sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, soprattutto nelle zone int x.com
Domani appuntamento alle 15.30 dalla sala meteo. Parleremo del caldo in arrivo. Argomento che suscita sempre roventi discussioni su questa pagina. Non mancate, quindi. facebook
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