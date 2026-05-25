Caldo a Firenze domani scatta il codice arancione

A Firenze domani entrerà in vigore il codice arancione a causa di una forte ondata di calore. La città si prepara a temperature elevate, con il livello di allerta che indica condizioni di caldo intenso e potenzialmente pericoloso. Il bollettino del Dipartimento di Epidemiologia segnala che si tratta della prima vera ondata di calore dell’estate, con previsioni di temperature elevate che interessano la zona.

Arriva a Firenze la prima vera ondata di calore dell’estate. Secondo il nuovo bollettino del Dipartimento di Epidemiologia SSR della Regione Lazio, nell’ambito del sistema nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo coordinato dal Ministero della Salute, per oggi è previsto il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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