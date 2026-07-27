Calciomercato Roma si riapre la pista Alajbegovi? | servono almeno 30 milioni

Da sololaroma.it 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il calciomercato della Roma si riapre sulla pista Alajbegovi, con la richiesta di almeno 30 milioni di euro. La società lavora per rinforzare la rosa a meno di un mese dall'inizio del campionato, dopo aver concluso la trattativa per Summerville, che è andata in Arabia. Il direttore sportivo sta cercando di portare in rosa un esterno sinistro che il tecnico aspetta da un anno. La trattativa è ancora in corso.

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Sono giorni frenetici per la dirigenza giallorossa con un calciomercato che, a meno di un mese dall’inizio del campionato, ancora non decolla. Dopo il fallimento della trattativa per Summerville, finito in Arabia, D’Amico vuole regalare a Gasperini l’esterno sinistro che attende da un anno. A causa delle cifre vertiginose richieste per Nusa ed El Mala, sarebbe tornato a salire nelle quotazioni Alajbegovi?. Il Bayer Leverkusen vuole 30 milioni. Per tutti i calciatori che la Roma ha approcciato sono stati richiesti tra i 50 e i 60 milioni di euro, con i Friedkin che avevano deciso di accontentare Gasperini, dando l’ok per chiudere l’operazione Summerville. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Calciomercato Roma, avanza la trattativa per Summerville: le news

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