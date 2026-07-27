Calciomercato Roma Dovbyk verso il Bologna? Tedesco vuole l’ex Girona

Dall'inizio della sessione di mercato si discuteva sul possibile trasferimento di Artem Dovbyk. Ora si conferma che il calciatore potrebbe approdare al Bologna, secondo voci di mercato. La trattativa coinvolge anche un allenatore che ha mostrato interesse per l'attaccante, ex Girona. Nessuna conferma ufficiale, ma le indiscrezioni indicano che il trasferimento è in fase avanzata. La società bolognese sta definendo gli ultimi dettagli per il trasferimento.

Dall’inizio di questa finestra estiva di mercato una delle domande più accreditate riguardava quale sarebbe stato il futuro di Artem Dovbyk. Adesso, dopo giorni di riflessioni, l’attaccante ucraino sembrerebbe poter accettare la destinazione Bologna, convinto dalla possibilità di ritrovare continuità e rilanciarsi nel progetto tecnico guidato da Domenico Tedesco, allenatore che lo stima. La scelta del giocatore rappresenta un passaggio importante in una trattativa che, nelle ultime ore, ha fatto registrare passi in avanti significativi. Attesa per il si di Dovbyk. Per Dovbyk, Bologna potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per ritrovare spazio, continuità e tornare protagonista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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