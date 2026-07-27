Calciomercato le trattative del giorno | Castro primo colpo della Roma Juve alla ricerca del vice Cambiaso e Milan appeso a Leao
La Roma ha concluso l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna per circa 35 milioni di euro, bonus inclusi, con il 10% sulla futura rivendita destinato ai rossoblù. Il giocatore diventerà il nuovo centravanti di Gian Piero Gasperini. Nel frattempo, la Juventus cerca un vice Cambiaso, mentre il Milan aspetta eventuali sviluppi su Leao.
La Roma mette a segno il primo vero colpo del calciomercato. Santiago Castro sarà il nuovo centravanti di Gian Piero Gasperini: accordo raggiunto con il Bologna per circa 35 milioni di euro, bonus compresi, con il 10% sulla futura rivendita destinato ai rossoblù. Decisiva la volontà dell’argentino, che ha accettato un contratto da circa 2 milioni a stagione. Il classe 2004, autore di 22 gol e 13 assist in 105 presenze con il Bologna, arriva per completare il reparto offensivo. Operazione che apre la strada all’addio di Artem Dovbyk: l’ucraino è vicino proprio al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto, dopo una stagione condizionata dagli infortuni e al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Segui gli aggiornamenti su Roma.
Notizie e thread social correlati
Calciomercato Roma, continua la ricerca del vice-Malen: i nomi per l'attacco di GaspLa Roma ha interrotto le trattative per il vice Malen, bloccando così l'acquisto di Scamacca, che sembrava vicino.
Calciomercato Milan, Alajbegovic e Rios scaldano le trattative - Guga occasione dal Brasile all'Inter. Juve e Roma... - Le big su Zaniolo e Kessie / I rumorDurante il calciomercato, il nome di Guga è stato proposto come possibile rinforzo per la fascia destra dell'Inter, dopo la partenza di Dumfries,...
Temi più discussi: Da De Ketelaere a Foden e Rodri: le 5 trattative che vi siete persi oggi (22/07); Calciomercato dilettanti, tutte le trattative della settimana nel Fermano; Calciomercato Pisa, il riepilogo del 26 luglio. Il punto sulle trattative; Calciomercato Euroleghe 2026/27: news, trattative e ufficialità.
Il calciomercato è entrato nel vivo... Tutte le trattative, le indiscrezioni, gli affari conclusi e i colpi di scena che infiammano l'estate del calcio con ospiti, analisi e aggiornamenti in tempo reale. Nuovo appuntamento questa sera dalle 20:30 su Antenna Sud facebook
#Calciomercato #SerieA: il #Cagliari punta un obiettivo del Torino. Esperienza a Cipro per un ex granata? Trattative, indiscrezioni, piste di mercato: le ultime novità #ToroNews #TorinoFc #Torino x.com
Calciomercato in diretta: fatta per Castro alla Roma, sbarca nella Capitale. Tutte le trattative di oggi LIVELa Roma ha in mano il futuro di Santiago Castro: i giallorossi hanno il sì del Bologna per il trasferimento dell'attaccantre argentino nella capitale dopo l'ultima offerta. Tutti i documenti sono pron ... corrieredellosport.it
Calciomercato, news di oggi in diretta: Castro alla Roma, 35 milioni più Dovbyk. Derby Gala-Fenerbahce per Leao, Inter nuovo pressing per RomeroCalciomercato in diretta, le news di oggi lunedì 27 luglio 2026 e le trattative live di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le squadre di Serie A ... fanpage.it