Calciomercato le trattative del giorno | Castro primo colpo della Roma Juve alla ricerca del vice Cambiaso e Milan appeso a Leao

La Roma mette a segno il primo vero colpo del calciomercato. Santiago Castro sarà il nuovo centravanti di Gian Piero Gasperini: accordo raggiunto con il Bologna per circa 35 milioni di euro, bonus compresi, con il 10% sulla futura rivendita destinato ai rossoblù. Decisiva la volontà dell’argentino, che ha accettato un contratto da circa 2 milioni a stagione. Il classe 2004, autore di 22 gol e 13 assist in 105 presenze con il Bologna, arriva per completare il reparto offensivo. Operazione che apre la strada all’addio di Artem Dovbyk: l’ucraino è vicino proprio al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto, dopo una stagione condizionata dagli infortuni e al di sotto delle aspettative. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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