Paolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dalla loro posizione in FIGC e hanno comunicato le dimissioni al presidente della federazione. La giornata è stata caratterizzata da questa decisione, secondo quanto riferito da Sky Sport. Parallelamente, Andrea Pirlo ha dichiarato che non sarà l’allenatore della nazionale.

Una giornata movimentata quella odierna in seno alla FIGC, che sfocia, secondo quanto riportato da Sky Sport nelle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, comunicate al numero 1 del calcio italiano, Giovanni Malagò. Si fanno i nomi di Giorgio Chiellini come nuovo direttore tecnico e di Roberto Mancini come CT della Nazionale. Ad aprire le danze la story su Instagram di Andrea Pirlo, che ha poi incassato la solidarietà dell’ambasciatore russo in Italia, con la quale riferiva di non essere più in corsa per il ruolo di CT: “ Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della Nazionale italiana “. A rincarare la dose, poi, le... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Pirlo: “Non sarò l’allenatore della Nazionale”. Maldini e Leonardo si dimettono

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pirlo non sarà l'allenatore dell'Italia! E ora Maldini e Leonardo

Notizie e thread social correlati

Maldini e Leonardo si dimettono dalla Nazionale dopo il caso Pirlo, il direttore tecnico e l'advisor lasciano dopo 16 giorniPaolo Maldini e Leonardo si sono dimessi dai ruoli di direttore tecnico e advisor della Nazionale italiana di calcio, rispettivamente, dopo 16 giorni...

«Maldini e Leonardo si dimettono dalla Figc»: la svolta clamorosa dopo il flop su Andrea PirloDopo il fallimento nella nomina di Andrea Pirlo come allenatore della nazionale, due ex calciatori del Milan si sono dimessi dai loro ruoli in...

Temi più discussi: Pirlo non sarà ct dell'Italia, Maldini e Leonardo potrebbero dimettersi. Le news; Pirlo non sarà il ct della Nazionale: decisione comunicata al tecnico; Pirlo Ct dell’Italia, giallo sulla mancata ufficialità. Scoppia il caso dello sponsor russo; Pirlo nuovo ct della Nazionale: accordo raggiunto per 4 anni.

Nuovo articolo su sportivo24 #inevidenza #nazionale : Pirlo rompe il silenzio: Non sarò il CT dell’Italia. Il tecnico chiarisce il caso Fonbet e saluta la Nazionale sportivo24.it/notizie/calcio… x.com

Pirlo: 'Non sarò io a guidare gli Azzurri', rinuncia dopo le polemicheAndrea Pirlo ha ufficialmente annunciato la sua rinuncia alla guida della Nazionale italiana, ponendo fine a giorni di intense speculazioni e polemiche. L'ex campione ha comunicato sui social di aver ... it.blastingnews.com

Nazionale, la sconfitta di Pirlo: 'Non sarò io a guidare gli azzurri'Ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale italiano. Arriva al mattino, dopo una notte insonne e tormentata, la resa di Andrea Pirlo: non sarà lui il nuovo ct deg ... ansa.it