Una persona è caduta dalla carrozzina in una residenza assistenziale senza la presenza di personale sanitario. Trasportata prima al Sant’Andrea e poi al San Martino di Genova, è deceduta il giorno successivo a causa delle ferite riportate. La famiglia ha ricevuto un risarcimento di 700mila euro.

La Spezia, 27 luglio 2026 – Quella caduta dalla carrozzina, avvenuta in assenza del personale sanitario, gli fu fatale. Trasportato dapprima al Sant’Andrea e poi al policlinico San Martino di Genova, morì il giorno successivo a causa dei postumi della caduta. Il risarcimento di 700mila euro alla famiglia. Una vicenda dolorosa, quella di un sessantenne ricoverato in una residenza sanitaria assistita dello Spezzino, che nei giorni scorsi ha visto il Tribunale civile della Spezia condannare la struttura sociosanitaria a risarcire con poco più di 700mila euro la moglie, il figlio e la madre della persona deceduta. "Lasciato solo in una stanza, senza alcuna sorveglianza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cade dalla carrozzina e muore in Rsa, risarcimento da 700mila euro alla famiglia

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