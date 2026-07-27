Busta paga come funzionano le detassazioni al 5% e 15% su aumenti di stipendio e lavoro notturno e festivo

Le detassazioni applicate sugli aumenti di stipendio e sulle ore di lavoro notturno, festivo o di reperibilità prevedono due aliquote fisse: il 5% e il 15%. Queste percentuali si riferiscono alle somme aggiuntive previste dai rinnovi contrattuali e alle ore lavorate in condizioni particolari. La loro applicazione è prevista per le retribuzioni aggiuntive derivanti da tali specifiche circostanze.

Due aliquote piatte, del 5 e del 15%, sugli aumenti di stipendio previsti dai rinnovi contrattuali e sulle ore di lavoro svolte di notte, nei giorni festivi o come reperibilità. Sono i “bonus busta paga” previsti dall’ultima legge di Bilancio, che isola determinate voci retributive dal calcolo dell’imponibile ordinario soggetto alle aliquote progressive Irpef, assoggettandole, invece, a un’ imposta sostitutiva fissa decisamente più vantaggiosa. Il meccanismo produce un effetto immediato sul netto percepito mensilmente dal lavoratore, riducendo l’impatto del cuneo fiscale sulle prestazioni straordinarie o sugli incrementi di stipendio concordati a livello collettivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Flat Tax 5% per dipendenti: chi può averla davvero

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