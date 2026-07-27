Bussavamo alle porte e suonavamo i campanelli mentre la gente dormiva | così abbiamo evacuato la palazzina in fiamme

Un incendio ha coinvolto una palazzina a San Pellegrino Terme. I soccorritori hanno bussato alle porte e suonato i campanelli mentre molte persone dormivano. Un uomo ha preso in spalla un anziano di quasi novant’anni, portandolo fuori dall’edificio. È stato l’ultimo a uscire, mentre le fiamme divampavano e la struttura veniva evacuata in fretta.

San Pellegrino Terme. Uno di loro ha preso in spalla un uomo di quasi novant’anni ed è riuscito a portarlo in salvo. “È stato l’ultimo a lasciare il palazzo”. Le birre erano ancora sul tavolo del bar Briefing quando il titolare del bar e due suoi amici hanno visto il fumo alzarsi dalla palazzina Green di via Papa Giovanni XXIII, nel cuore del paese. Al piano terra dello stabile, composto da 16 appartamenti oltre allo studio di un commercialista, le fiamme stavano già divorando il ristorante cinese Royal Fusion, inaugurato lo scorso dicembre. Nel giro di pochi minuti decine di persone sono state evacuate, il locale è stato completamente distrutto e i danni superano i 500 mila euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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