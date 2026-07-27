Buona la prima a Pavia E adesso c’è l’Arezzo

Dopo nove giorni di lavoro, primo test amichevole per l’AlbinoLeffe che ha giocato a Pavia, contro la formazione locale che milita in serie D, imponendosi con merito: 0-4 il finale. È stata una gara con un buon ritmo. Soprattutto nella ripresa è emersa la miglior condizione e la maggior qualità dei bergamaschi. Sia nel primo tempo che nella ripresa Zaffaroni ha proposto il 3-5-2, modulo nel quale ha spiccato Orfei sulla fascia sinistra, con due insidiosi cross non sfruttati dagli avanti celesti. La superiorità dei bergamaschi ha avuto la meglio quando Desogus ha pennellato un corner dalla sinistra, con Colombi a trovare l’incornata vincente. Nella ripresa, nonostante l’undici totalmente rivoluzionato, l’ AlbinoLeffe ha spinto subito sull’acceleratore, piazzando l’allungo con la doppietta di Garattoni (2’ e 10’). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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