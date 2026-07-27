Gleison Bremer è tornato anticipatamente alla Continassa, dove era previsto arrivare mercoledì. La sua presenza invia un messaggio diretto alla Juventus. Ora, l’allenatore Spalletti mira a migliorare alcuni aspetti del suo gioco, con l’obiettivo di adattarlo alle esigenze della squadra. Bremer ha deciso di non attendere ulteriormente e si è presentato prima del previsto.

di Mauro Munno per renderlo più adatto al suo gioco. Gleison Bremer ha deciso di non attendere oltre e ha anticipato il suo rientro alla Continassa, dove era atteso per la giornata di mercoledì. La voglia di rimettersi subito a disposizione di Luciano Spalletti e di iniziare un lavoro preliminare mirato è fortissima, specialmente per prevenire intoppi fisici e approcciare la nuova stagione nelle migliori condizioni possibili. Sullo sfondo c’è anche la determinazione di voltare pagina dopo un Mondiale estivo vissuto da comparsa con il Brasile guidato da Ancelotti, senza collezionare nemmeno un minuto in campo negli Stati Uniti. Una delusione amara che il centrale verdeoro intende trasformare in rabbia agonistica per riprendersi la scena a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Bremer già alla Continassa: messaggio chiaro alla Juventus. Ora Spalletti vuole migliorarlo sotto questo aspetto

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Mercato JuveSpalletti ha Fatto un Nome a Chiellini!

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