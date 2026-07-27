L’Italia ha abbandonato la dieta mediterranea per cedere il passo a un consumo eccessivo di carboidrati, condannando un’intera generazione a tassi di obesità allarmanti. È il duro atto d’accusa lanciato dalla Bbc attraverso una recente inchiesta pubblicata sul proprio sito web. Secondo l’emittente britannica, sono proprio i pilastri culinari del Paese — pizza, pasta e pane — ad aver sepolto la tradizione nutrizionale che aveva reso la nostra cucina famosa nel mondo. Il reportage dell’emittente britannica, intitolato esplicitamente “ Pizza, pasta, potatoes, protein – how Italian children became so overweight ” (Pizza, pasta, patate, proteine – come i bambini italiani sono diventati così sovrappeso), analizza la mutazione delle abitudini alimentari delle famiglie italiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Boom di bambini obesi in Italia per pizza, pasta e pane. La dieta mediterranea non esiste più, ora c’è la dieta delle ‘cinque P'”: la stoccata della Bbc con la tesi del prof Longo

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