Bonus bollette 2026 | ecco perché lo sconto non arriva a tutte le famiglie

A partire da agosto 2026, molte famiglie riceveranno una bolletta della luce con uno sconto fino a 60 euro. Il bonus bollette è destinato a chi ha un ISEE inferiore o uguale a 25. Tuttavia, alcune famiglie non riceveranno lo sconto perché non soddisfano i requisiti richiesti o perché il beneficio non viene applicato automaticamente. La misura interessa solo le utenze domestiche con determinati parametri di reddito.

Dal mese di agosto 2026 molte famiglie potrebbero trovare una sorpresa nella fattura della luce. Arriva infatti il bonus bollette fino a 60 euro, un contributo pensato per chi ha un ISEE entro i 25.000 euro e resta fuori dal bonus sociale ordinario. Non è un aiuto automatico per tutti: dipende dalle scelte del proprio fornitore. Ecco chi ne ha diritto, come si ottiene e in quale momento compare lo sconto in fattura.Bonus bollette: chi rientra tra i beneficiariIl contributo è riservato ai clienti domestici residenti che rispettano precisi requisiti economici e di consumo. Possono ottenerlo le famiglie con un ISEE più alto della soglia fissata per il bonus sociale, ma comunque non oltre i 25. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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Bonus bollette 2026, come si fa a ottenerlo La guida

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