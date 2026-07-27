A Bolzano, dalla prossima scuola, i genitori che non rispettano le regole riceveranno multe e saranno obbligati a far frequentare regolarmente i figli. La Giunta provinciale ha approvato la legge Omnibus, che prevede sanzioni amministrative per chi non collabora con le esigenze scolastiche. La normativa si applica a chi non accompagna o non ritira i figli in modo tempestivo, oltre a prevedere l’obbligo di frequenza scolastica.

Cambia qualcosa nella scuola altoatesina. La Giunta provinciale di Bolzano ha approvato la legge Omnibus, che dal prossimo anno scolastico introduce multe ai genitori poco collaborativi. Le sanzioni vanno da 50 a 150 euro e colpiscono chi non garantisce la frequenza dei figli e chi salta i colloqui con i professori. Vediamo cosa cambia davvero per le famiglie e per gli studenti altoatesini.Cosa prevede la legge OmnibusLa legge Omnibus è stata approvata dalla Giunta provinciale di Bolzano a metà giugno e diventerà operativa dal prossimo anno scolastico. Il testo, riportato dal Corriere della Sera, prevede sanzioni da 50 a 150 euro per i genitori che non rispettano tre obblighi precisi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Bolzano, multe ai genitori e obbligo di frequenza: la stretta contro le famiglie 'sbadate'

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