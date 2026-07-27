Boldrini campione del mondo di Crossfit Il Master ferrarese dominatore in California
Antonio Boldrini, atleta del CrossFit Redwall Cus Ferrara, ha vinto il titolo mondiale nella categoria 60-64 anni ai CrossFit disputati in California. La competizione si è svolta negli Stati Uniti e il campione ferrarese si è distinto per la sua performance. La vittoria rappresenta il risultato più rilevante della sua carriera nel mondo del CrossFit.
Il cussino Antonio Boldrini, portacolori del CrossFit Redwall Cus Ferrara, ha conquistato il titolo mondiale nella categoria 60-64 anni ai CrossFit Games Masters di San Jose, in California, salendo sul gradino più alto del podio al termine di tre giorni di gare contro i migliori specialisti del panorama internazionale, scrivendo nel contempo una pagina sportiva destinata a entrare nella storia del CrossFit italiano. Per Boldrini, già bronzo nel 2023, la vittoria assume un significato ancora più straordinario perché arriva a poche settimane dal suo 60° compleanno. Esperienza, preparazione e una straordinaria solidità mentale, hanno permesso all’atleta di imporsi con autorevolezza nelle diverse prove in programma, confermandosi il migliore della categoria, nella gara più prestigiosa al mondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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