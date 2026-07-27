boldrini campione del mondo di crossfit il master ferrarese dominatore in california

Notizia in breve

Antonio Boldrini, atleta del CrossFit Redwall Cus Ferrara, ha vinto il titolo mondiale nella categoria 60-64 anni ai CrossFit disputati in California. La competizione si è svolta negli Stati Uniti e il campione ferrarese si è distinto per la sua performance. La vittoria rappresenta il risultato più rilevante della sua carriera nel mondo del CrossFit.