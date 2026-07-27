Bloccati a Roma due ricercati internazionali | uno faceva frodi online con guadagni da 337 milioni di euro
Due ricercati internazionali sono stati arrestati a Roma. Uno dei soggetti faceva parte di un gruppo criminale che ha realizzato frodi online, con un profitto stimato in 337 milioni di euro. Le operazioni sono state condotte dalla polizia sotto la supervisione della Procura.
I poliziotti, coordinati dalla Procura, hanno bloccato due ricercati internazionali. Uno faceva parte di un gruppo criminale di frodi online, con guadagni fino a 337 milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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