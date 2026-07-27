Bimba di due mesi muore in ospedale a Sora la Asl di Frosinone | Verifiche in corso sulle procedure

Notizia in breve

Una neonata di due mesi è deceduta in ospedale a Sora dopo aver manifestato dolori addominali e un malore. La bambina era stata prima portata in un ospedale in Abruzzo e successivamente trasferita a Sora. La Asl di Frosinone ha comunicato che sono in corso verifiche sulle procedure adottate durante il ricovero.