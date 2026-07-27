Bimba di due mesi muore in ospedale a Sora la Asl di Frosinone | Verifiche in corso sulle procedure
Una neonata di due mesi è deceduta in ospedale a Sora dopo aver manifestato dolori addominali e un malore. La bambina era stata prima portata in un ospedale in Abruzzo e successivamente trasferita a Sora. La Asl di Frosinone ha comunicato che sono in corso verifiche sulle procedure adottate durante il ricovero.
Dolori al pancino, poi il malore. La neonata di due mesi è stata portata in ospedale in Abruzzo, poi trasferita a Sora, dove è morta durante il ricovero. La Asl di Frosinone: "Avviato audit clinico interno". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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