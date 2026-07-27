Berlino attacco al Pride | il presunto attentatore ucciso in un blitz

Da quotidiano.net 27 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La polizia ha ucciso il presunto attentatore durante un blitz dopo l’attacco terroristico di matrice islamica avvenuto davanti alla Porta di Brandeburgo. L'attentato ha provocato un morto e 29 feriti. Decine di persone si sono radunate nella zona, portando fiori e accendendo candele in memoria delle vittime. La polizia ha qualificato l’episodio come un atto terroristico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Berlino, 27 lug. (askanews) - Decine di persone si sono riunite davanti alla Porta di Brandeburgo a Berlino a tarda notte, deponendo fiori e accendendo candele dopo quello che la polizia ha definito un attentato terroristico di matrice islamica al Pride, che ha causato un morto e 29 feriti. Un uomo si è scagliato con un furgone contro la folla alla fine del corteo, poi si è schiantato contro un albero e prima di fuggire ne ha aggredite altre. La polizia ha rintracciato poche ore dopo il presunto attentatore in un giardino nel quartiere di Spandau. È stato identificato nel 21enne Abdul Ballout, cittadino tedesco di origine libanese noto alle forze dell'ordine per ambienti vicini all'islamismo radicale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

berlino attacco al pride il presunto attentatore ucciso in un blitz
© Quotidiano.net - Berlino, attacco al Pride: il presunto attentatore ucciso in un blitz
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Berlino, ucciso il presunto attentatore del Pride - 1mattina News 27/07/2026

Video Berlino, ucciso il presunto attentatore del Pride - 1mattina News 27/07/2026

Notizie e thread social correlati

Attacco al Pride di Berlino, un morto e 29 feriti: il presunto attentatore ucciso dopo uno scontro a fuoco con la poliziaLa polizia tedesca ha ucciso il sospettato principale dell’attacco al Pride di Berlino, avvenuto durante l’evento.

Attacco al Pride di Berlino, ucciso l’attentatore Abdul Ballout. «Colpito a morte durante il blitz della polizia» – Il videoL’attentatore che ha investito la folla durante il Pride di Berlino è stato ucciso dalla polizia durante un blitz.

Temi più discussi: Attacco al pride a Berlino, caccia a un 21enne; Berlino, van sulla folla. Ucciso dalla polizia il sospetto attentatore; Attacco sulla folla del Pride a Berlino, ucciso l'attentatore dopo uno scontro a fuoco con la polizia; Attentato al Pride di Berlino: il presunto terrorista morto in un blitz della polizia.

berlino attacco al prideUcciso dalla polizia l'attentatore del Pride a Berlino, 'sosteneva l'Isis'Torna lo spettro dell'Isis e della radicalizzazione degli immigrati in Germania. Il giorno dopo l'attentato al Pride di Berlino, la città è ancora sotto shock e piange, colpita mentre celebrava la lib ... ansa.it

berlino attacco al prideBerlino, furgone su folla al Pride. Ucciso dalla polizia il sospettato attentatoreLeggi su Sky TG24 l'articolo Furgone sulla folla a Berlino, la polizia cerca un sospetto: 'Forse aveva dei complici' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web