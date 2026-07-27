Berlino attacco al Pride | il presunto attentatore ucciso in un blitz
La polizia ha ucciso il presunto attentatore durante un blitz dopo l’attacco terroristico di matrice islamica avvenuto davanti alla Porta di Brandeburgo. L'attentato ha provocato un morto e 29 feriti. Decine di persone si sono radunate nella zona, portando fiori e accendendo candele in memoria delle vittime. La polizia ha qualificato l’episodio come un atto terroristico.
Berlino, 27 lug. (askanews) - Decine di persone si sono riunite davanti alla Porta di Brandeburgo a Berlino a tarda notte, deponendo fiori e accendendo candele dopo quello che la polizia ha definito un attentato terroristico di matrice islamica al Pride, che ha causato un morto e 29 feriti. Un uomo si è scagliato con un furgone contro la folla alla fine del corteo, poi si è schiantato contro un albero e prima di fuggire ne ha aggredite altre. La polizia ha rintracciato poche ore dopo il presunto attentatore in un giardino nel quartiere di Spandau. È stato identificato nel 21enne Abdul Ballout, cittadino tedesco di origine libanese noto alle forze dell'ordine per ambienti vicini all'islamismo radicale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Berlino, ucciso il presunto attentatore del Pride - 1mattina News 27/07/2026
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