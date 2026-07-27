Bergamo lo sport è nel Dna | sesta in Italia e prima nel ciclismo

A Bergamo, le strade sono spesso popolate da gruppi di ciclisti, specialmente nelle salite della Valle Imagna, nei tornanti della Val Seriana e della Val Brembana, e lungo le strade che lambiscono il lago d’Iseo. La presenza di molti appassionati di ciclismo è una costante nel territorio, dove questa disciplina si integra profondamente nella vita quotidiana e nel modo di vivere locale.

Ci sarà un motivo se, percorrendo le strade della Bergamasca, è quasi impossibile non imbattersi in gruppi di ciclisti. Dalle salite della Valle Imagna ai tornanti della Val Seriana e della Val Brembana, fino alle strade che costeggiano il lago d’Iseo, la bicicletta è molto più di un passatempo: è un’abitudine, una passione, uno stile di vita. E oggi quella sensazione trova una conferma anche nei numeri. L’Indice di Sportività 2026, elaborato da Pts Sport per il Sole 24 Ore, colloca infatti la Bergamasca come prima provincia italiana nel ciclismo, superando Verbania e confermandosi il territorio di riferimento per le due ruote. E nella classifica principale Bergamo si issa al sesto posto tra le province più sportive d’Italia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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