Benedict Cumberbatch, Alan Cumming e Benedict Wong hanno scritto una lettera pubblicata sul Guardian rivolta alla ministra delle culture. Nel testo, gli attori evidenziano i rischi di una possibile fusione tra Warner e Paramount, sostenendo che tale operazione potrebbe mettere a rischio la rappresentanza della bandiera britannica nel settore cinematografico. La lettera invita a considerare attentamente le conseguenze di questa fusione e a tutelare gli interessi nazionali nel contesto dell'industria.

Cumberbatch, Alan Cumming e Benedict Wong hanno firmato una lettera pubblicata sul Guardian e rivolta alla ministra delle cultura Nandy, mettendola in guardia sul rischio che comporterebbe la fusione tra Warner e Paramount. Benedict Cumberbatch, Alan Cumming e Benedict Wong scendono in campo contro la mega-fusione tra i colossi statunitensi Paramount e Warner Bros. In un accorato editoriale indirizzato alla ministra della Cultura britannica Lisa Nandy e pubblicato sul Guardian, il trio di attori ha lanciato un chiaro allarme: l'operazione rischia di infliggere "danni immensi al pubblico e all'industria del Regno Unito". Un eventuale intervento da parte del governo, sostengono gli artisti, potrebbe rivelarsi una delle decisioni politiche più determinanti (e negative) dell'ultimo trentennio per il settore dei media britannici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Benedict Cumberbatch & Co. sfidano Hollywood per difendere la Union Jack

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