Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata

Per lunedì 27 luglio, le previsioni indicano tempo soleggiato con temperature comprese tra 19 e 32°C. Non sono previste precipitazioni durante la giornata. Lo zero termico si attesterà a circa 4421 metri.

: è quanto ci riservano le previsioni meteo a Bergamo per la giornata di lunedì 27 luglio. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4421m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: afa. Previsioni a cura di 3Bmeteo. Per la giornata di lunedì, dopo aver dato un’occhiata al meteo a Bergamo ci spostiamo sulla Lombardia dove un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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