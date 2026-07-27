Settimana ricca di novità per Beautiful, la soap di Canale 5 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni giorno, intorno alle 14:00. Le puntate in onda dal 26 luglio al 1 agosto ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Los Angeles, tra la sede della Forrester Creation e le dimore dei ricchi protagonisti. La serie, partita il 23 marzo 1987 e trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, è ormai arrivata alla sua stagione numero 35 e ha superato il traguardo delle 9000 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. La settimana si... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Beautiful, le anticipazioni della settimana dal 26 luglio al 1 agosto 2026

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Beautiful, le anticipazioni delle puntate dal 26 luglio al 1° agostoDomenica 26 luglio 2026, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, continuano le puntate inedite di Beautiful.

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