Le puntate americane mostrano uno dei confronti più duri tra le sorelle Logan. Katie tenta di rimediare al gesto di Will, ma Brooke rifiuta ogni possibilità di riconciliazione e pronuncia parole destinate a cambiare per sempre gli equilibri della soap. Le puntate americane di Beautiful mostrano una frattura destinata a lasciare il segno. Quella che fino a poco tempo prima sembrava una crisi familiare ancora recuperabile si trasforma in uno scontro aperto, nel quale perfino i legami di sangue sembrano perdere ogni valore. Al centro della vicenda c’è Will Spencer, protagonista di un episodio che provoca conseguenze pesantissime. Durante un momento di forte tensione, il ragazzo colpisce Eric Forrester con un pugno. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful, Anticipazioni Americane: Katie chiede perdono ma Brooke la caccia e la esclude dalla famiglia!

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