L'Italia del basket maschile si riunirà lunedì 10 agosto in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Il raduno si svolgerà prima delle partite in Bosnia Erzegovina e contro la Serbia. Tra i convocati tornano Fontecchio, Melli e Thompson, mentre altri giocatori sono stati selezionati per preparare le due sfide.

L’ Italia del basket maschile riprenderà a fine agosto il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2027, con il match in Bosnia Erzegovina e la successiva sfida in casa contro la Serbia: per preparare al meglio queste due sfide il CT Luca Banchi ha diramato l’elenco dei convocati per il raduno che scatterà lunedì 10 agosto. Saranno 16 i convocati che si ritroveranno al Training Camp di Folgaria, ai quali si aggiungeranno 8 invitati, ovvero Alfredo Boglio, Stefano Conte, Matteo Gherardini, Marco Restelli, Riccardo Salvioni, Willis Tio Tiagande, Lorenzo Vanin e Mauro Zacchigna. I 16 azzurri convocati sono Matteo Spagnolo, Gabriele... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket, i convocati dell’Italia per il raduno verso le Qualificazioni ai Mondiali: tornano Fontecchio, Melli e Thompson

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